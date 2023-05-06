$76.82-1.7984.91-2.09

Geely скоро привезет в Россию кроссовер за 1,3 миллиона рублей

Компания Geely привезет в Россию кроссовер за 1,3 миллиона рублей.

Geely скоро привезет в Россию кроссовер за 1,3 миллиона рублей
© Maple X3 Pro© Autohome.com.cn

Речь идёт о четырёхметровом автомобиле Livan X3 Pro, который представляет собой перелицованный Geely Vision X3 Pro образца 2021 года. В Китае этот же кроссовер продаётся под маркой Maple. Редакции Quto удалось узнать у дилеров, что X3 Pro будет стоить от 1,3 до 1,7 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Всем кроссоверам положена связка 1,5-литрового «атмосферника» и вариатора.

Официальный сайт марки Livan в России уже запущен, ключевые характеристики, особенности оснащения и внешность тоже не секрет. Любопытно, что даже на снимках пресс-службы Livan изображён X3 Pro с шильдиками Maple: китайской «дочки» Geely, созданной для продажи бюджетных моделей.

Россиянам обещаны Livan X3 Pro с бесступенчатой трансмиссией, 103-сильным (142 Нм) атмосферным 1,5-литровым двигателем, передним приводом и дорожным просветом 185 миллиметров. Заправлять новинку можно бензином АИ-92, производитель даёт гарантию пять лет или 150 тысяч километров.

В Китае исходная модель бывает и с 5-ступенчатой «механикой», а мотор выдаёт 113 лошадиных сил и 143 Нм крутящего момента. Цены двухпедальной версии в Поднебесной стартуют с 68 тысяч юаней (765 тысяч рублей), а базовая комплектация с ручной коробкой передач дешевле на 25 процентов.

По предварительным данным, продажи Livan X3 Pro начнутся до конца мая. Чуть позже в нашу страну привезут ещё две модели: седан и кроссовер на электротяге. Однако драйвером продаж наверняка окажется бензиновая версия, тем более, если цену удастся удержать в обещанном диапазоне.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий