Geely скоро привезет в Россию кроссовер за 1,3 миллиона рублей

Компания Geely привезет в Россию кроссовер за 1,3 миллиона рублей.

© Maple X3 Pro© Autohome.com.cn

Речь идёт о четырёхметровом автомобиле Livan X3 Pro, который представляет собой перелицованный Geely Vision X3 Pro образца 2021 года. В Китае этот же кроссовер продаётся под маркой Maple. Редакции Quto удалось узнать у дилеров, что X3 Pro будет стоить от 1,3 до 1,7 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Всем кроссоверам положена связка 1,5-литрового «атмосферника» и вариатора.

Официальный сайт марки Livan в России уже запущен, ключевые характеристики, особенности оснащения и внешность тоже не секрет. Любопытно, что даже на снимках пресс-службы Livan изображён X3 Pro с шильдиками Maple: китайской «дочки» Geely, созданной для продажи бюджетных моделей.

Россиянам обещаны Livan X3 Pro с бесступенчатой трансмиссией, 103-сильным (142 Нм) атмосферным 1,5-литровым двигателем, передним приводом и дорожным просветом 185 миллиметров. Заправлять новинку можно бензином АИ-92, производитель даёт гарантию пять лет или 150 тысяч километров.

В Китае исходная модель бывает и с 5-ступенчатой «механикой», а мотор выдаёт 113 лошадиных сил и 143 Нм крутящего момента. Цены двухпедальной версии в Поднебесной стартуют с 68 тысяч юаней (765 тысяч рублей), а базовая комплектация с ручной коробкой передач дешевле на 25 процентов.