В России появятся новые модели под маркой Livan

В мае на рынке России будет представлен новый паркетник от компании Geely. Его будут продавать под торговой маркой Livan.

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Компания Livan намерена расширить свое присутствие на рынке РФ. Для этого к продаже подготавливают сразу несколько новых моделей. В мае текущего года у дилеров появится кроссовер X3 Pro. Вслед за ним производитель покажет еще 2 новинки.

Известно, что в России будут предлагать модели S6 Pro и X6 Pro. Снимки автомобилей уже есть в открытом доступе. Они были сделаны в Ставрополе в рамках конференции для будущих дилеров бренда. Напомним, что Livan X6 Pro представляет собой кроссовер, который схож с Chery Vision X6.

S6 Pro - седан, который по оформлению напоминает Geely Emgrand 7. Речь идет не о полноценном сходстве, а о некоторых заимствованных элементах. Компания Livan пока не делала официального анонса.

Новый Livan X6 Pro окажется крупнее X3 Pro. Длина кузова автомобиля составляет 450 см. Под капотом установлен двигатель рабочим объемом 1.5 литра, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной КПП. Официальный прайс-лист для модели будет объявлен в конце мая. По предварительной информации, стоимость составит 2 400 000 рублей в минимальной комплектации.

В оснащении кроссовера предусматривается пакет зимних опций, цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс с дисплеем на 10.25 дюйма. Еще одна опция - запуск мотора с кнопки.