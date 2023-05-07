Chery провел презентацию обновленного седана Arrizo 5

Автопроизводитель Chery официально презентовал свою обновленную модель - Arrizo 5. Внешне автомобиль напоминает Omoda S5, который скоро приедет в Россию.

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Седан Arrizo 5 получил плановое обновление. В рамках модернизации производитель внес изменения во все составляющие - внешний вид, оформление салона и техническую часть. Кузов получил новую решетку радиатора, которая дополняется вертикальными ламелями. Аналогичное решение используется у моделей Tiggo 7 Plus и Tiggo 9.

Еще одна особенность автомобиля - спортивное оформление переднего бампера. Здесь используется имитация крупных воздухозаборников. На корме автомобиля фонари трогать не стали. На крыше теперь есть “акулий плавник”. После обновления колеса седана увеличились в размерах.

Производитель пока держит интерьер модели в секрете. На шпионских снимках можно рассмотреть только отдельный блок по центру с физическими элементами управлениями. Центральный тоннель мог увеличиться в размерах для удобства пользователей.

Информации о размерах кузова тоже нет. Эксперты уверены, что автомобиль по габаритам будет соответствовать Arrizo 5 Pro. В таком случае длина кузова составит 457.2 см, а колесная база - 267 см. На корме презентованного автомобиля есть шильдик TGDI. Это указывает на то, что в оснащении используется турбированный мотор.