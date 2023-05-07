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Раскрыта стоимость нового китайского кроссовера Livan X3 Pro для России

Озвучена официальная стоимость нового кроссовера Livan X3 Pro, который выходит на рынок России. Прайс начинается от 1 300 000 рублей.

Раскрыта стоимость нового китайского кроссовера Livan X3 Pro для России
© Livan X3 Pro© Livan

Сразу несколько автосалонов в России открыли прием предзаказов на новый паркетник Livan X3 Pro. Кроссовер уже доступен для покупателей в нескольких комплектациях. Минимальная стоимость модели составляет 1 300 000 рублей. За топовую комплектацию дилеры просят уже 1 700 000 рублей. Об оснащении автомобиля все еще нет детальной информации. Подробности дилеры раскроют во второй половине мая.

В богатой комплектации производитель предлагает фронтальные подушки безопасности, систему кондиционирования, ESP, и рейлинги на багажнике. В салоне должны использовать 8-дюймовый дисплей, видеорегистратор, отделку из кожзама.

Напомним, что официальные продажи нового Livan X3 Pro будут запущены в конце мая текущего года. В России кроссовер появится только с одной силовой установкой. Речь идет о моторе рабочим объемом 1.5 литра, производительность которого равна 103 л.с. В паре с ним работает вариаторная КПП. Для модели предлагается исключительно система переднего привода.

Длина кузова составляет 400.5 см, поэтому машина относится к классу субкомпактных. По формату модель напоминает отечественную Lada Granta в кузове хэтчбек. Этим объясняется отличная маневренность и мобильность.

Параллельно компания Livan разрабатывает новый проект, который касается создания сети зарядных станций. Такие установки можно будет использовать для подзарядки электрокаров. Высока вероятность, что они могут появиться и в России. Технология основана на замене батарей в автомобилях. В 2023 году компания Livan представит в РФ еще несколько моделей.

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