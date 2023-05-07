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Три автокомпании изменили цены на машины в начале мая

Три автомобильных производителя изменили цены на машины в России в начале мая, сообщают "Автоновости дня". Так, "АвтоВАЗ" повысил цены на машины в среднем на 2%.

Три автокомпании изменили цены на машины в начале мая
© АвтоВАЗ

Автомобили Lada Granta (кроме версий в кузове хетчбэк) и внедорожники Lada Niva Travel подорожали на сумму от 5 тыс. до 39 тыс. руб.

Китайская компания Tank опубликовала цены на внедорожники Tank 300 и 500 2023 года производства. Автомобили оказались на 100-150 тыс. руб. (на 1,8-3,7%) дороже, чем машины 2022 года выпуска. Также в России подорожали премиальные кроссоверы Exeed LX. Полноприводная модель в комплектации Premium Plus увеличилась в цене на 40 тыс. руб. и теперь стоит 3,8 млн руб. без учета выгод. В апреле цены на автомобили изменили пять автокомпаний, работающих на российском рынке.

Названы самые дешевые автомобили в России

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце продажи автомобилей в РФ выросли на 70%.

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