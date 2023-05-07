Skoda отметила коронацию Карла III особым цветом своих автомобилей
В первые выходные мая в Великобритании прошло важное для Соединённого Королевства событие — Лондон принимал торжественную церемонию коронации нового британского короля Карла III. В Вестминстерском аббатстве принц Чарльз был коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой, а специально в честь этого события чешский автопроизводитель расширил гамму цветов своих моделей — в палитре Skoda появился особый тёмно-зелёный цвет Royal Green.
Своё решение отдать дань уважения важной для британцев церемонии в компании объяснили тем, что на протяжении многих лет Карл III несколько раз посещал Чешскую Республику в качестве принца Уэльского.
В начале 1990-х годов он вместе с тогдашним президентом Вацлавом Гавелом учредил фонд наследия, чтобы помочь восстановить и сохранить исторические здания страны, а также будущий британский монарх неоднократно бывал в разных городах Чехии.
Новый оттенок предложат для Superb, Kodiaq и Octavia, но только в самых богатых комплектациях. Цвет Royal Green в вариантах оснащения SE L будет сочетаться с чёрной или бежевой кожаной отделкой салона, а для флагманской версии Laurin & Klement предложат обивку салона кожей коньячного оттенка. В особый цвет можно будет оформить даже спортивную Skoda Octavia RS. Приём заказов на автомобили в «королевском» оттенке Royal Green будет открыт с 9 мая.