Skoda отметила коронацию Карла III особым цветом своих автомобилей

В первые выходные мая в Великобритании прошло важное для Соединённого Королевства событие — Лондон принимал торжественную церемонию коронации нового британского короля Карла III. В Вестминстерском аббатстве принц Чарльз был коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой, а специально в честь этого события чешский автопроизводитель расширил гамму цветов своих моделей — в палитре Skoda появился особый тёмно-зелёный цвет Royal Green.

© Skoda

Своё решение отдать дань уважения важной для британцев церемонии в компании объяснили тем, что на протяжении многих лет Карл III несколько раз посещал Чешскую Республику в качестве принца Уэльского.

В начале 1990-х годов он вместе с тогдашним президентом Вацлавом Гавелом учредил фонд наследия, чтобы помочь восстановить и сохранить исторические здания страны, а также будущий британский монарх неоднократно бывал в разных городах Чехии.

Skoda

Skoda