Седаны Omoda S5 появились у российских дилеров

У российских дилеров Omoda в шоу-румах появились седаны S5. Об этом сообщает "Российская газета". Отмечается, что пока в шоу-румах дилеров доступен только Omoda S5 в начальной комплектации Life стоимостью от 2 159 900 руб. Позже у дилеров должна появиться версия Tech с более мощным мотором. В России Omoda S5 предложат с двумя силовыми агрегатами объемом 1,5 л на выбор: атмосферный (113 л.с.) и турбированный (147 л.с.). Оба сочетаются с вариатором, тяга передается на переднюю ось. Длина автомобиля составляет 4644 мм, колесная база равна 2650 мм. В список оснащения седана входят 17-дюймовые диски, цифровая приборная панель и центральный дисплей (по 10,25 дюйма), светодиодная оптика, панорамный люк, камера заднего вида, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе, зимний пакет (обогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя), аудиосистема с шестью динамиками и прочие опции. Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" начал отгружать дилерам рестайлинговые автомобили Lada Vesta.