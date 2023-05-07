Седаны Omoda S5 появились у российских дилеров

Как выяснила "Российская газета", у российских дилеров Omoda в шоу-румах появились седаны S5. Пока это относится к автомобилям в начальной комплектации Life. На машины можно оформить предзаказ, но официальные продажи пока не стартовали. Менеджеры утверждают, что они должны начаться совсем скоро - в мае-июне.

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Цены на Omoda S5 в версии Life с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 л.с. и вариатором начинаются от 2 159 900 рублей.

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Уже в базе автомобиль оборудован антиблокировочной системой тормозов, датчиком освещения, системами стабилизации и курсовой устойчивости, круиз-контролем и функцией выбора между режимами движения, что очень актуально для различных дорожных и климатических условий эксплуатации.

Обрамленное кожей многофункциональное рулевое колесо оснащено электрическим усилителем, центральный замок - дистанционным управлением, а электрический стояночный тормоз - функцией AutoHold. Седан также укомплектован системой бесключевого доступа в салон и запуском двигателя кнопкой. Есть обогрев передних кресел, отделанных кожей, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, а также атмосферная подсветка интерьера.

Приборная панель представлена 10,25-дюймовым дисплеем, аналогичной диагональю обладает сенсорный экран в центральной консоли, предоставляющий доступ к навигации, видеофайлам и интернету через подключенный смартфон посредством CarPlay и Android Auto, который может также взаимодействовать со штатным головным устройством автомобиля по Bluetooth.

Версий Tech с более производительным 1,5-литровым турбированным бензиновым мотором мощностью 147 л.с. пока у дилеров нет. Они должны появиться чуть позже.