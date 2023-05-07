Ростех вышел из капитала "Автоваза"

Госкорпорация "Ростех", которая ранее владела 32,3% в контролирующей совместной компании "Лада авто холдинг", вышла из капитала "Автоваза". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

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"Да, действительно, вышли из капитала", - прокомментировали в Ростехе.

По данным выписки из ЕГРЮЛ, владельцем ООО "Лада авто холдинг", являющегося единственным акционером "Автоваза", согласно изменениям, внесенным 5 мая 2023 года, стал ФГУП "Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ).

В декабре 2021 года совместное предприятие Ростеха и Renault - Alliance Rostec Auto B.V., владеющее "Автовазом", было переведено из голландского офшора в российскую юрисдикцию, и 100% акций автопроизводителя были переданы новой совместной компании - "Лада авто холдинг", зарегистрированной в Москве.