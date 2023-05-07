АвтоВАЗ впервые за 16 лет оказался под крылом одного владельца

«Интерфайс» изучил данные ЕГРЮЛ и выяснил, что 5 мая единственным акционером владельца АвтоВАЗа — ООО «Лада Авто Холдинг» — стало подведомственное Минпромторгу федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (ФГУП НАМИ). До недавнего времени 32,3 процента доли АвтоВАЗа контролировала корпорация «Ростех».

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Пресс-служба «Ростеха» подтвердила факт выхода госкорпорации из капитала АвтоВАЗа. У Волжского автозавода снова единоличный собственник: в прошлый раз все акции АвтоВАЗа были сосредоточены в одних руках в период с 2005-го по 2007 год. Тогда владельцем был ФГУП Рособоронэкспорт — «дочка» государственного концерна «Ростех».

Консолидация ста процентов долей АвтоВАЗа в руках ФГУП НАМИ сюрпризом не стала. В ноябре прошлого года президент АвтоВАЗа Максим Соколов дал понять, что грядущая смена собственника «принципиально ничего не изменит». Без «Ростеха» в акционерах АвтоВАЗу может быть проще договариваться с поставщиками, ведь госкорпорация без малого десять лет находится под санкционным давлением со стороны США.