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Toyota вернет Land Cruiser 70 автомат впервые с 1990 года

Австралийское издание The Drive выяснило, что культовый внедорожник находится на пороге масштабного обновления. К концу года Toyota планирует добавить Land Cruiser 70 четырёхцилиндровый турбодизель объёмом 2,8 литра и автоматическую коробку передач. В списке других ожидаемых улучшений — мультируль от Hilux, а также современная мультимедиасистема с Apple CarPlay и Android Auto.

Toyota вернет Land Cruiser 70 автомат впервые с 1990 года
© Motor.ru

Toyota Land Cruiser 70 предлагался с четырёхступенчатым автоматом в период с 1985 по 1990 год, однако более 30 лет утилитарное семейство вездеходов доступно только с 5-ступенчатой «механикой». Инсайдеры утверждают, что автоматическая трансмиссия вернётся вместе с четырёхцилиндровым двигателем 2.8. Маркировка не названа, но похоже речь идёт о моторе 1GD-FTV, который на Hilux развивает до 224 лошадиных сил и 550 Нм.

Toyota подтвердила, что не собирается отправлять в отставку заслуженный 4,5-литровый турбодизель V8 1VD-FTV (205 сил, 450 Нм). Выглядит безоблачным и будущее бензинового 4,0-литрового «атмосферника» V6 1GR-FE (228 сил, 370 Нм). Это значит, что какое-то время моторы старого формата будут предлагаться одновременно с новой «четвёркой». По критериям мощности, крутящего момента, топливной экономичности и экологии дизель 1GD-FTV превосходит предшественников.

Возможный переход на автоматическую трансмиссию и современный турбодизель косвенно подтверждает слухи о гибридном Land Cruiser 70. Пресс-служба Toyota отказалась подтверждать планы модернизации культового семейства вездеходов, но напомнила, что Land Cruiser 70 до сих пор остаётся востребованным.

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