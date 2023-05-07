Рынок легковых авто вырос в апреле на 167% на эффекте низкой базы

«Автостат Инфо» обнародовал данные о продажах легковых автомобилей в России в апреле 2023 года. Аналитики отмечают, что относительно прошлогоднего результата продаж (27 855 ед.) объем зарегистрированных автомобилей в прошлом месяце вырос на 167% и составил 74 273 ед. авто. Такой впечатляющий рост связан главным образом с эффектом низкой базы прошлого года.

Анализ динамики продаж в течение 4-х первых месяцев 2023 года также демонстрирует тренд на восстановление показателей реализации. Так, с января по февраль продажи возросли с 47 660 до 54 947 ед., а с марта по апрель они увеличились соответственно с 68 590 до 74 273 ед.

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Уточняется, что в апреле 2023 года было продано 26 528 новых российских автомобилей, что на 284% выше результата годичной давности. В указанный период доля отечественных легковушек увеличилась с 24,8% до 35,7%. В тот же период доля иномарок упала с 75,2% до 64,3%, при этом продажи таких машин возросли на 128% с 20 951 до 47 745 ед. соответственно.

С начала года и по апрель включительно российские покупатели приобрели 245 470 новых машин. Это на 15% меньше количества, реализованного на рынке в прошлом году — 289 913 ед.

Lada Granta остается лидером продаж на авторынке РФ. В апреле текущего года покупатели приобрели 8380 автомобилей Lada Granta всех модификаций, что оказалось значительно выше прошлогоднего результата (2181 ед.). Lada Niva показала второй результат в рейтинге за апрель — 6593 ед. против прошлогодних 1605 ед. Остальные три места в топ-5 моделей заняли китайские машины. На третьем месте оказался Geely Coolray, показавший многократный рост с 258 до 4158 ед. Далее следует Haval Jolion с результатом 3531 проданный автомобиль, что на 785% выше продаж за апрель прошлого года (399 ед.). Замыкает первую пятерку рейтинга модель Chery Tiggo 4 Pro, продажи которой в апреле составили 3381 ед.

Добавим, что среди авторынков федеральных округов в апреле наиболее высокая динамика роста была зафиксирована в Приволжском ФО, где продажи выросли на 255% (с 4367 до 15 502 ед.), а также в Уральском ФО, где рынок новых легковых ТС показал почти 200-процентный прирост и увеличился в годовом сравнении с 1976 до 5900 ед.