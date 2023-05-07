Chery показала «заряженный» бизнес-седан, который ждут в России

Пресс-служба компании поделилась официальными снимками Arrizo 8 GT с турбомотором объёмом 2,0 литра. От исходной четырёхдверки с 1,6-литровым двигателем новинка отличается аэродинамическими элементами и декором. Техника унифицирована с Tiggo 8 Pro Max: тяга передаётся на переднюю ось через 7-ступенчатый преселективный «робот», мотор развивает 254 силы и 390 Нм.

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Подробности о Chery Arrizo 8 GT с 2,0-литровым турбомотором известны благодаря сертификационным органам Китая. С кормы такой седан можно будет безошибочно узнать по тонированной полосе стоп-сигнала и настоящим, а не бутафорским, выхлопным патрубкам. Кроме того, топ-версия отличится уникальными колёсными дисками и иным рисунком решётки радиатора.

Предварительные характеристики таковы: время разгона с места до 100 километров в час сократится до шести секунд, максимальная скорость составит 215 километров в час, расход топлива в смешанном цикле не превысит 6,8 литра на 100 километров. Экспортные перспективы самого мощного Arrizo 8 GT не определены: в частности, в России продажи начнут с версии с двигателем 1.6 (197 сил, 290 Нм).