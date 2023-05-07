В Mercedes заявили, что не уйдут из Китая даже в случае вторжения в Тайвань

Босс немецкой марки Ола Каллениус дал обстоятельное интервью газете Bild и ответил на вопрос журналиста, что станет с бизнесом Mercedes-Benz в Китае в случае «угрозы военной диктатуры демократической соседней стране» [Тайваню]. Топ-менеджер признал, что уход из Поднебесной «был бы немыслимым почти для всей немецкой промышленности».

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Журналист Bild напомнил Оле Каллениусу, что Mercedes-Benz ушёл из России, однако топ-менеджер немецкой марки дал понять, что аналогичный сценарий в отношении Китая не рассматривается даже в случае обострения политических разногласий и напряжённости. По мнению Каллениуса, основные игроки мировой экономики — Европа, США и Китай — должны не конкурировать друг с другом, а взаимовыгодно сотрудничать.

Задали Оле Каллениусу и вопрос о возможном отставании немецкого автопрома в сегменте электромобилей. Хотя в десятке самых продаваемых «батарейных» машин на китайском рынке нет ни одной модели под немецким брендом, топ-менеджер Mercedes-Benz не считает это проблемой.

«В Китае сегмент электромобилей развивается за счёт недорогих автомобилей и сити-каров. Более 90 процентов продаж приходится на электрокары стоимостью менее 40 тысяч евро. Мы даже не конкурируем в этом сегменте», — подчеркнул Каллениус.