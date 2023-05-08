АвтоВАЗ начал отгружать дилерам новые Lada Vesta

Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам Lada новые Vesta, об этом информирует Avtograd news.

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Уточняется, все автомобили пока оборудованы двигателем 1,6 литра (90 л.с.) и 5 ступенчатой МКПП. Также отсутствует мультимедиа и противотуманные фары. Цветовая палитра ограничена двумя эмалями - белой и серебристой.

В то же время у машин есть кондиционер, электростеклоподьëмники, электрозеркала, кнопка старт-стоп, задние дисковые тормоза.

Серийное производство Lada Vesta NG было запущено в начале марта. Сборка модели осуществляется на заводе в Тольятти. Цены и состав комплектаций новинки пока не раскрываются.

На АвтоВАЗе рассчитывают, что Lada Vesta будет пользоваться высоким спросом, ведь эта модель не выпускалась почти год, а за это время с российского рынка исчезли все ее конкуренты. В 2023 году планируется выпустить до 100 тысяч автомобилей Lada Vesta, причем для удовлетворения спроса на предприятии не исключают даже введения дополнительных воскресных смен на линии №1, где производится флагманская модель.