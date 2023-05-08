Дачников предупредили о семи штрафах ГИБДД, на которые легко нарваться

Дачникам перечислили наиболее распространенные нарушения правил дорожного движения, которые повлекут за собой штрафы ГИБДД. Чаще всего это отсутствие полиса ОСАГО, неправильная перевозка людей и габаритных грузов.

«Нужно обязательно оформить полис ОСАГО — за его отсутствие грозит штраф в размере 800 рублей, штрафовать могут один раз в сутки. В этом году распечатывать документ не обязательно, предъявить его можно, к примеру, с экрана смартфона», — уточнила адвокат Елена Кудерко агентству «Прайм».

Адвокат добавила, что если полис есть, но его по каким-либо причинам невозможно продемонстрировать сотруднику полиции, то штраф составит 500 рублей. Кроме того, стоит вспомнить правила перевозки габаритных грузов. Так, объемные предметы не должны выступать за пределы кузова на метр в длину и 40 см в ширину. Если полис есть, но его демонстрация невозможна, то наказание составляет 500 рублей.

«Выступающие части должны быть снабжены сигнальными обозначениями „крупногабаритный груз“, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости дополнительно спереди — фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета. Штраф варьируется от 1500 рублей до лишения права управлять транспортным средством до четырех месяцев», — уточнила адвокат.

Кудерко напомнила, что за использование клаксона без необходимости можно получить штраф в размере 500 рублей, даже если вы стоите во дворе и сигналом торопите домочадцев. За провоз пассажиров вне кабины наказание составит 1000 рублей, за непристегнутого пассажира — по 1000 рублей водителю за каждого и самому виновнику — 500 рублей. За ребенка, которого везут на коленях или без удерживающего устройства придется заплатить 3000 рублей. А если ребенок или взрослый без водительского удостоверения попросится за руль, то владелец машины заплатит 30 тысяч рублей