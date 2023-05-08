Aston Martin запатентовал загадочный автомобиль Vanguard

Согласно сообщению, первый подключаемый гибрид марки — среднемоторный гиперкар Valhalla должен поступить в продажу в 2024 году. В 2025 году должен появиться первый полностью электрический суперкар, а еще через год будут производиться только новые электромобили. Автомобили с ДВС будут по-прежнему доступны до конца 2020-х годов, но не будут перенесены в следующее десятилетие.

В начале марта Лоуренс Стролл — председатель правления AM и главный инвестор — заявил, что Aston Martin готовит к дебюту два новых автомобиля: спортивный и внедорожник. Один из них может получить название «Авангард», хотя подтверждения этому нет.Еще в марте 2022 года Стролл сказал в интервью Autocar, что компания планирует представить новую модель суперкара начального уровня, которая будет гибридной — так сказать, младшим братом флагмана Valhalla — и поступит на рынок под новым именем. Компания была известна тем, что давала имена, начинающиеся с буквы «V», своим самым экспериментальным автомобилям, таким как Victor или Vulcan. И последнее, но не менее важное: есть шанс, что автопроизводитель просто хотел пока сохранить торговую марку, не имея на это никаких конкретных планов.