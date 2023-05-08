$76.82-1.7984.91-2.09

Ford анонсировал новый пикап Ranger

Текущее поколение пикапа Ford Ranger было представлено ещё в ноябре 2021 года, но то была «глобальная» версия для всего мира, кроме Северной Америки. Для домашнего рынка американский автопроизводитель анонсировал премьеру модели чуть позже дебюта глобальной модификации. В итоге это «чуть позже» затянулось на два с половиной года — новый Ford Ranger для США наконец-то будет представлен только весной 2023 года. Никакой официальной информации о новинке марка пока не сообщает.

Ford анонсировал новый пикап Ranger
© motor.ru

Судя по тизеру, автомобиль будет повторять уже знакомый Ford Ranger. Единственными отличиями станут особое оформление кузова и салона, а также нюансы в оснащении и доступных опциях новинки.

Ожидается, что с технической точки зрения североамериканский Ford Ranger будет уникальным в том плане, что для него не предложат дизельных двигателей. Традиционно для США в гамме моторов будут только бензиновые агрегаты.

Но совершенно точно модель получит экстремальную модификацию Raptor — она должна дебютировать вместе с базовой версией. Премьера нового пикапа Ford Ranger для рынка Северной Америки намечена на 10 мая. В ходе презентации компания раскроет всю информацию о модели в деталях.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий