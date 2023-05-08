Ford анонсировал новый пикап Ranger

Текущее поколение пикапа Ford Ranger было представлено ещё в ноябре 2021 года, но то была «глобальная» версия для всего мира, кроме Северной Америки. Для домашнего рынка американский автопроизводитель анонсировал премьеру модели чуть позже дебюта глобальной модификации. В итоге это «чуть позже» затянулось на два с половиной года — новый Ford Ranger для США наконец-то будет представлен только весной 2023 года. Никакой официальной информации о новинке марка пока не сообщает.

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Судя по тизеру, автомобиль будет повторять уже знакомый Ford Ranger. Единственными отличиями станут особое оформление кузова и салона, а также нюансы в оснащении и доступных опциях новинки.

Ожидается, что с технической точки зрения североамериканский Ford Ranger будет уникальным в том плане, что для него не предложат дизельных двигателей. Традиционно для США в гамме моторов будут только бензиновые агрегаты.