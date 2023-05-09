Lancia анонсировала три новых модели и «горячий» хэтчбек

Некогда знаковый бренд Lancia активно готовится к своему возрождению — заявлено, что в рамках перезапуска марки она получит новый фирменный дизайн в концепции Pu+Ra. Первым предвестником следующей главы в истории итальянского автопроизводителя стал футуристичный прототип Lancia Pu+Ra HPE, за которым последовал анонс уже более приземлённых моделей. До конца текущего десятилетия Lancia выпустит как минимум четыре новых модели. Естественно, все новые модели будут электромобилями.
Первенцем нового поколения Lancia станет хэтчбек Lancia Ypsilon, который выйдет в 2024 году. Годом позже, в 2025-м, появится его «заряженная» модификация HF. Следом на рынке появится кроссовер, без которого невозможно представить себе ни одну современную марку.
В 2026 году состоится премьера электрического кроссовера, который ранее был анонсирован как Lancia Aurelia, но в итоге переименован в Lancia Gamma. На 2027 год новинок не заявлено, а в 2028 году будет показан хэтчбек Lancia Delta нового поколения.
Более детальная информация о новинках, которые пока представлены исключительно в формате наименований с датами дебюта, будет раскрываться ближе к официальной премьере каждой из новинок.