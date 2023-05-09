Lancia анонсировала три новых модели и «горячий» хэтчбек

Некогда знаковый бренд Lancia активно готовится к своему возрождению — заявлено, что в рамках перезапуска марки она получит новый фирменный дизайн в концепции Pu+Ra. Первым предвестником следующей главы в истории итальянского автопроизводителя стал футуристичный прототип Lancia Pu+Ra HPE, за которым последовал анонс уже более приземлённых моделей. До конца текущего десятилетия Lancia выпустит как минимум четыре новых модели. Естественно, все новые модели будут электромобилями.

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Первенцем нового поколения Lancia станет хэтчбек Lancia Ypsilon, который выйдет в 2024 году. Годом позже, в 2025-м, появится его «заряженная» модификация HF. Следом на рынке появится кроссовер, без которого невозможно представить себе ни одну современную марку.

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В 2026 году состоится премьера электрического кроссовера, который ранее был анонсирован как Lancia Aurelia, но в итоге переименован в Lancia Gamma. На 2027 год новинок не заявлено, а в 2028 году будет показан хэтчбек Lancia Delta нового поколения.