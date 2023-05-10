Гибридный Chery Tiggo 8 Pro e+ для России удивил ценой. Портал «Автоновости дня» узнал у дилеров, что начальная комплектация новинки обойдётся в 4 799 900 рублей. Это значит, что переднеприводный гибрид с трёхмоторной силовой установкой DHT окажется существенно дороже аналогичного полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max (стоит 3 970 900 рублей без учёта спецпредложений). Заказы на гибрид уже принимают, официальный дебют состоится в мае.

© Chery

В российском представительстве Chery раскрыли ключевые особенности Tiggo 8 Pro e+. Расход бензина АИ-92 в смешанном цикле не превысит 1,3 литра на 100 километров, без активации ДВС кроссовер сможет проехать до 75 километров, однако новинку придётся заряжать от розетки, а дорожный просвет уменьшится на сантиметр.

Первым 20 покупателям гибридных машин Chery подарит стационарную зарядную станцию с кабелем и переходниками. Особенности оснащения Tiggo 8 Pro e+ неизвестны, но уже понятно, что кроссовер сохранит трёхрядный салон. Все подробности о бензин-электрической версии обещают обнародовать до конца мая.