Hyundai Ioniq 5 N получит имитацию коробки передач

На 2023 год запланирована премьера первого «заряженного» электромобиля в линейке подразделения Hyundai N. Взяв за основу обычный гражданский Hyundai Ioniq 5, специалисты южнокорейской марки готовят электрический хэтчбек, который по своему характеру будет близок к привычному хот-хэтчу Hyundai i30 N по эмоциям. Но по характеристикам электромобиль, очевидно, превзойдёт своего собрата с классическим двигателем внутреннего сгорания. Технические характеристики модели пока не раскрываются.

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Уже известно, что «горячий» электромобиль настраивают с учётом опыта раллийных Hyundai i20 N WRC Rally 1. Очевидно, что N-версия станет мощнее, получит особые настройки полного привода, усиленные тормоза и спортивный декор кузова и салона.

Кроме прочего, в электромобиле появится функция Virtual Grin Shift, которая позволит имитировать вибрации и толчки коробки DCT, которые станут синхронизироваться со звуковым генератором N Sound Plus.