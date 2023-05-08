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Ford готовит электрокроссовер для конкуренции с Tesla

Марка продолжает терять средства на продаже батарейных моделей — если в 2022 году потери оценивались в 2,1 миллиарда долларов, то по итогам 2023 года достигнут отметки в три миллиарда — но финансовые нюансы не мешают американской марке строить планы на развитие именно этого сегмента модельной линейки. В ближайшей перспективе в гамме «Голубого овала» появится новый электрический кроссовер, который будет позиционироваться как конкурент Tesla.

Ford готовит электрокроссовер для конкуренции с Tesla
© motor.ru

В интервью изданию Autocar президент Ford Джим Фарли анонсировал новую модель под кодовым названием Model E, которая должна стать одним из игроков растущего сегмента электрических кроссоверов. При этом топ-менеджер подчеркнул, что фирма делает ставку именно на модели с трёхрядной компоновкой салона.

«В отличие от традиционных кроссоверов с двумя рядами сидений, сегмент которых, по нашему мнению, будет перенасыщен, мы считаем, что Model E сможет стать сильным игроком рынка в сегменте, где покупателям нужен вместительный электромобиль с тремя рядами сидений», — отметил Джим Фарли.

В компании делают ставку на новых клиентов, поскольку большая часть покупателей электрического пикапа Ford F-150 Lightning впервые выбрала модель такого класса и обеспечила марке прирост аудитории. По оценкам Ford, к 2025 году на рынке будет не менее 45 разных моделей электрических кроссоверов с двухрядным салоном, поэтому бороться за покупателей и отнимать клиентов у других брендов «Голубой овал» намерен за счёт электромобиля, у которого не будет прямых конкурентов.

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