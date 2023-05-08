Ford готовит электрокроссовер для конкуренции с Tesla

Марка продолжает терять средства на продаже батарейных моделей — если в 2022 году потери оценивались в 2,1 миллиарда долларов, то по итогам 2023 года достигнут отметки в три миллиарда — но финансовые нюансы не мешают американской марке строить планы на развитие именно этого сегмента модельной линейки. В ближайшей перспективе в гамме «Голубого овала» появится новый электрический кроссовер, который будет позиционироваться как конкурент Tesla.

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В интервью изданию Autocar президент Ford Джим Фарли анонсировал новую модель под кодовым названием Model E, которая должна стать одним из игроков растущего сегмента электрических кроссоверов. При этом топ-менеджер подчеркнул, что фирма делает ставку именно на модели с трёхрядной компоновкой салона.

«В отличие от традиционных кроссоверов с двумя рядами сидений, сегмент которых, по нашему мнению, будет перенасыщен, мы считаем, что Model E сможет стать сильным игроком рынка в сегменте, где покупателям нужен вместительный электромобиль с тремя рядами сидений», — отметил Джим Фарли.