Porsche отметила своё 75-летие разноцветным Taycan

В 2023 году Porsche отмечает свой 75-летний юбилей и по этому случаю немецкий автопроизводитель готовит для своих поклонников премьеру сразу нескольких особых моделей. Но пока для их дебюта время не пришло, компания ограничивается показом эксклюзивных версий некоторых своих серийных автомобилей. Причём не всегда речь идёт о модификациях для продажи — иногда это просто единичные шоу-кары. Как этот особый электромобиль Porsche Taycan для выставки Photofairs Shanghai.

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Поскольку рынок Китая для Porsche, равно как и для многих других производителей, является одним из ключевых, нет ничего удивительного, что премьера арт-кара состоялась именно в Шанхае. На выставке фотографий и предметов цифрового искусства немецкая марка показала электромобиль, окрашенный в разные цвета, что соответствует названию экспозиции Dream in Color.

Выставка, состоящая из четырёх разделов — Origin, Inspiration, Passion и Vision — призвана продемонстрировать историческое наследие марки, а также её взгляд в будущее. Кроме того, Porsche выставила работы британского художника и визуализатора Криса Лабруя и китайского дизайнера Яна Юнляна, которые создали свои проекты для Photofairs Shanghai.

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