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Китайские седаны Omoda S5 появились на российском рынке

Российские дилеры Omoda представили в шоу-румах седаны S5. Об этом пишет «Российская газета».

Китайские седаны Omoda S5 появились на российском рынке
© Chery

По словам менеджеров, официальные продажи стартуют в ближайшее время. Вместе с тем, на машины можно оформить предзаказ. Цена начинается от 2,159 млн рублей.

В версии Life (начальной) машины представлены с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 л.с. и вариатором.

Кроме того, на автомобилях предусмотрены круиз-контроль и антиблокировочная система тормозов. Есть функция выбора между режимами движения, актуальная для российского рынка. Руль оснащен электрическим усилителем, центральный замок - дистанционным управлением.

По данным газеты, летом в продаже может появиться версия Tech с более производительным 1,5-литровым турбированным бензиновым мотором мощностью 147 л.с.

Ранее сообщалось, что значительно выросли продажи автомобилей «Москвич». Российский автопроизводитель реализовал в апреле 960 машин, что почти вдвое больше, чем в марте.

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