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Составлен рейтинг недорогих седанов на рынке России в мае 2023 года

Сегмент седанов в России начинает оживать. Эксперты составили рейтинг, в который вошли самые недорогие представители класса.

Многие седаны привозятся на рынок России по параллельному импорту. Кроме того, некоторые компании налаживают сеть официальных поставок. Некоторые модели, которые были представлены в стране ранее, поменяли стоимость в мае 2023 года.

Первое место рейтинга по-прежнему занимает отечественная Lada Granta. Сейчас минимальная комплектация модели оценивается в 692 300 рублей. Топовое исполнение можно приобрести за 864 900 рублей. Напомним, что в базе седан оснащается мотором 1.6 на 90 л.с., который работает вместе с МКПП.

Второе место списка получил Geely Emgrand, который поставляется в Россию по неофициальным каналам. Модель относится к C-классу, поэтому длина кузова равна 463.8 см, а колесная база - 265 см. Автомобиль с вариатором оценивается в 1 700 000 – 2 200 000 рублей. Точная цена зависит от уровня оснащения. В комплектации автомобиля предусматривается мотор на 103 л.с.

В ТОП-3 вошел Iran Khodro Tara, который оценивается в 1 519 000 рублей. В основе модели лежит платформа Peugeot 301. Здесь используется двигатель производительностью 113 л.с.

BAIC U5 Plus - седан, представленный в классе С. Длина кузова равна 466 см, а колесная база - 267 см. Покупателям предоставляют гарантию от производителя. В стартовом исполнении используется мотор 1.5 на 113 л.с. и МКПП. Закрыл рейтинг китайский Kaiyi E5, который сейчас собирается на заводе “Автотор” в Калининграде. Стоимость такого седана составляет 1 959 000 рублей. В оснащении автомобиля предусматривается установка на 1.5 литра мощностью 147 л.с. Уровень оснащения может порадовать покупателей. Здесь есть светодиодная оптика, 17-дюймовые диски и люк в крыше.

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