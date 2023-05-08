Составлен рейтинг недорогих седанов на рынке России в мае 2023 года

Сегмент седанов в России начинает оживать. Эксперты составили рейтинг, в который вошли самые недорогие представители класса.

Многие седаны привозятся на рынок России по параллельному импорту. Кроме того, некоторые компании налаживают сеть официальных поставок. Некоторые модели, которые были представлены в стране ранее, поменяли стоимость в мае 2023 года.

Первое место рейтинга по-прежнему занимает отечественная Lada Granta. Сейчас минимальная комплектация модели оценивается в 692 300 рублей. Топовое исполнение можно приобрести за 864 900 рублей. Напомним, что в базе седан оснащается мотором 1.6 на 90 л.с., который работает вместе с МКПП.

Второе место списка получил Geely Emgrand, который поставляется в Россию по неофициальным каналам. Модель относится к C-классу, поэтому длина кузова равна 463.8 см, а колесная база - 265 см. Автомобиль с вариатором оценивается в 1 700 000 – 2 200 000 рублей. Точная цена зависит от уровня оснащения. В комплектации автомобиля предусматривается мотор на 103 л.с.

В ТОП-3 вошел Iran Khodro Tara, который оценивается в 1 519 000 рублей. В основе модели лежит платформа Peugeot 301. Здесь используется двигатель производительностью 113 л.с.