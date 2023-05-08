Супергибрид XM оказался значительно мощнее, чем заявляла BMW

Суперкроссовер XM оказался значительно мощнее, чем заявляла BMW
На американском YouTube-канале IND Distribution проверили баварский гибрид на динамометрическом стенде и получили неожиданные результаты. На колёсах удалось получить пиковую отдачу 623 лошадиные силы и крутящий момент 771 Нм, то есть с учётом трансмиссионных потерь полноприводного автомобиля реальная мощность BMW XM составила 779 лошадиных сил, а крутящий момент 965 Нм!
Команда IND Distribution упомянула, что на показания влияют атмосферные условия, настройки самого стенда, а также методики измерений. Усомнившись в итогах первого теста кроссовер снова испытали, чтобы свести к минимуму вероятности ошибок. В последующих замерах XM развил около 725 лошадиных сил и 875 Нм крутящего момента.
Блогеры честно признали, что на динамометрический стенд загнали автомобиль с не полностью заряженными батареями. Другой фактор — гибридная силовая установка, которая настроена по-особому, что тоже может вносить коррективы в замеры. Наконец, трансмиссионные потери BMW XM могут быть меньше 20 процентов. И всё-таки новый кроссовер явно мощнее заявленного, ведь завод гарантирует только 653 лошадиные силы и 800 Нм крутящего момента.
Недооценка «эмок» становится визитной карточкой BMW: в прошлый раз блогеры IND Distribution пытались узнать мощность M5 F90, и пришли к выводу, что двигатель V8 выдаёт с завода около 700 лошадиных сил вместо заявленных 600.