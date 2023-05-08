Супергибрид XM оказался значительно мощнее, чем заявляла BMW

Суперкроссовер XM оказался значительно мощнее, чем заявляла BMW

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На американском YouTube-канале IND Distribution проверили баварский гибрид на динамометрическом стенде и получили неожиданные результаты. На колёсах удалось получить пиковую отдачу 623 лошадиные силы и крутящий момент 771 Нм, то есть с учётом трансмиссионных потерь полноприводного автомобиля реальная мощность BMW XM составила 779 лошадиных сил, а крутящий момент 965 Нм!

Команда IND Distribution упомянула, что на показания влияют атмосферные условия, настройки самого стенда, а также методики измерений. Усомнившись в итогах первого теста кроссовер снова испытали, чтобы свести к минимуму вероятности ошибок. В последующих замерах XM развил около 725 лошадиных сил и 875 Нм крутящего момента.

Блогеры честно признали, что на динамометрический стенд загнали автомобиль с не полностью заряженными батареями. Другой фактор — гибридная силовая установка, которая настроена по-особому, что тоже может вносить коррективы в замеры. Наконец, трансмиссионные потери BMW XM могут быть меньше 20 процентов. И всё-таки новый кроссовер явно мощнее заявленного, ведь завод гарантирует только 653 лошадиные силы и 800 Нм крутящего момента.