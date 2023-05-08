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В России нашли отечественную замену для бензобаков LADA Vesta NG

В Тольятти компания «ДИПО» начала выпускать специальные пластиковые бензобаки для обновленной линейки автомобилей Lada Vesta NG, сообщает портал «Лада.Онлайн». При этом специальные полиэтилен ранее в России не производился, но сейчас «АвтоВАЗ» совместно с компанией «Сибур» создал отдельное производство, которое даст независимость в поставках и обеспечит производство «АвтоВАЗа» на долгие годы, сообщил директор по продажам, проектам и инжинирингу «ДИПО».

В России нашли отечественную замену для бензобаков LADA Vesta NG
© runews24.ru

Также сейчас на производстве наладили технологию выдувного промывания, что позволяет делать топливные бензобаки самой сложной формы и крайне больших размеров.

Напомним, что ранее газета Wall Street Journal сообщила о подталкивании санкций США для развития китайских электронных чипов.

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