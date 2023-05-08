В России нашли отечественную замену для бензобаков LADA Vesta NG

В Тольятти компания «ДИПО» начала выпускать специальные пластиковые бензобаки для обновленной линейки автомобилей Lada Vesta NG, сообщает портал «Лада.Онлайн». При этом специальные полиэтилен ранее в России не производился, но сейчас «АвтоВАЗ» совместно с компанией «Сибур» создал отдельное производство, которое даст независимость в поставках и обеспечит производство «АвтоВАЗа» на долгие годы, сообщил директор по продажам, проектам и инжинирингу «ДИПО».