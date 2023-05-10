АвтоВАЗ возобновил производство Lada по графику

В этом году АвтоВАЗ изменил сроки проведения единого корпоративного отпуска, часть которого была перенесена на период с 29 апреля по 9 мая. Производство автомобилей Lada возобновилось согласно производственному графику 10 мая.

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АвтоВАЗ выпускает несколько семейств моделей: Lada Niva, Granta и Vesta. Пожалуй, главной задачей в начавшемся месяце является запуск продаж "Весты" второго поколения, которая встала на конвейер в начале весны, а в мае АвтоВАЗ планирует объявить официальный старт продаж.

Ранее "РГ" сообщала, что завод уже начал отгрузку автомобилей Lada Vesta дилерам, что означает буквально одно - подготовка к старту продаж действительно ведётся, и, как только сеть будет насыщена определённым количеством машин, модель станет доступна к покупке. Цены и комплектации пока не объявлены, но АвтоВАЗ опроверг информацию инсайдеров о прайсе в 1,7 млн рублей.

Известно, что Lada Vesta будет представлена на первых порах с 90-сильным мотором 1,6 литра и 5-ступенчатой МКП. В будущем у модели появится версия с 16-клапанным мотором мощностью 106 л.с. - его производство также было запущено на АвтоВАЗе после майских "каникул".