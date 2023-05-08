ГАЗ расширит линейку «Газелей» с односкатными задними колесами

В гамму планируют добавить новые модификации фургонов со средней крышей, а в перспективе на односкатную ошиновку могут перевеcти почти все «Газели NN», кроме сверхтяжёлых версий. Автомобили с обычной парой задних колёс более экономичные и маневренные, за счёт перехода на новый задний мост увеличивается объём полезной загрузки, а ещё владелец может сэкономить на шиномонтаже.

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Четырёхколёсные «Газели NN» появились в гамме после дебюта «Соболя NN». С односкатным задним мостом расстояние между колёсными арками увеличивается до 1350 миллиметров, а в кузов помещается до трёх европаллет. Переход на шины размерности 235/65R16C позволил «Газели NN» не потерять в грузоподъёмности.

Разница между «Газелью NN» и «Соболем NN» с односкатными задними колёсами в величине заднего свеса, длине колёсной базы и опциях. Кроме того, на «Соболь NN» пока не ставится новый турбодизель G21. В теории на задний мост с одинарными колёсами можно перевести и грузовые версии «Газели NN», и даже автобусы, но пока завод предлагает только фургоны.