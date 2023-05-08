Самый дешевый кроссовер Chery пережил рестайлинг

Обновлен самый дешевый и компактный кроссовер Chery.

Журналисты китайского портала Autohome.com познакомились с Tiggo 3x образца 2023 года. От дорестайлинговой модели новинка отличается оптикой, бамперами, накладками на колёсных арках, оформлением радиаторной решётки и формовкой крышки багажника. В салоне отличия из области оснащения, а техника вовсе прежняя: «бюджетник» предлагается с 1,5-литровым «атмосферником» в связках с вариатором или «механикой».

Снаружи Chery Tiggo 3x идентичен экспортной версии Tiggo 2 Pro: дизайн выдержан в духе моделей Omoda и Jaecoo. На внутреннем рынке у 4,2-метрового паркетника другие диски и нет некоторых декоративных элементов вроде красных тормозных суппортов. А вот салоны «бюджетников» серьезно отличаются.

Autohome.com.cn

В Поднебесной дизайнеры Chery решили ничего не менять: у Tiggo 3x осталась передняя панель старого образца с маленьким тачскрином медиасистемы, виртуальной «приборки» нет даже за доплату, да и блок управления климатом напоминает о возрасте модели начального уровня. Базовая комплектация тоже небогатая: всего две подушки безопасности, круиз-контроль и обычный кондиционер.

Autohome.com.cn

За океаном Chery Tiggo 2 Pro предлагается с 1,0-литровым турбомотором (101 сила, 149 Нм) и вариатором, но в Китае техника консервативная. Под капотом атмосферный 1,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель (116 сил, 143 Нм), который работает в связке с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором.