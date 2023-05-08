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Mercedes-Benz подтвердил скорую отставку стильного седана

Компания Mercedes-Benz подтвердила скорую отставку стильного седана.

Mercedes-Benz подтвердил скорую отставку стильного седана
© © Mercedes-Benz

Представитель австралийского филиала марки заявил местному изданию Car Expert, что производство Mercedes-Benz CLS завершится в августе, а приём заказов уже прекращён. Потенциальным покупателям посоветуют обратить внимание на новый E-Class. Преемника у семейства CLS не будет. На других рынках седан пока остаётся в конфигураторе, однако окончательное прекращение продаж — вопрос времени.

Mercedes-Benz добавил в гамму купеобразный седан CLS в 2005 году, и за 18 лет нишевая модель дважды меняла поколения. Общемировая тенденция: каждая последующая итерация была не столь успешна, как предыдущая. Рестайлинг двухлетней давности ситуацию не изменил, так что отставка CLS не станет сюрпризом.

Изначально считалось, что от CLS избавятся в 2024 году, а первыми под нож пустят двухдверки C- и E-Класса. Не появятся и преемники у «младших» моделей A- и B-Класса: сегмент компактных «Мерседесов» сократится, а упор сделают на развитие маржинальных линеек AMG, Maybach и ультрароскошных коллекционных автомобилях серии Mythos.

Альтернативой Mercedes-Benz CLS может стать новый E-Class. Бизнес-седан предложат с разными дизайн-обвесами, а для некоторых рынков даже у базовой модели сохранятся шестицилиндровые двигатели.

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