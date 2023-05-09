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В Сети показали Skoda Citigo с дизельным мотором и полным приводом

Тюнеры показали новый проект, построенный на базе Skoda Citigo. Автомобиль оснастили дизельным мотором на 270 л.с. и системой полного привода.

В Сети показали Skoda Citigo с дизельным мотором и полным приводом
© Car.ru

Западные тюнеры продемонстрировали Skoda Citigo в кузове хэтчбек, который получил комплект доработок. Автомобили, входящие в такой класс, отличаются маневренностью и низким расходом топлива при эксплуатации. Однако у них есть один недостаток - маломощные силовые агрегаты. По этой причине автомобилисты редко рассматривают такие модели.

В Великобритании хэтчбек Skoda Citigo решили переоборудовать и превратить в трекового монстра. В ходе модернизации поменяли силовую установку, добавили систему полного привода, обновили подвеску и тормозную систему, а также разобрали салон.

Car.ru

В оснащении используются 17-дюймовые колесные диски, которые выглядят массивно на фоне автомобиля. Хэтчбек получил окна из поликарбоната, крупный спойлер на корме и воздухозаборники в передней части кузова. В интерьере используются ковшеобразные кресла и каркас безопасности FIA, которые соответствуют спортивному стилю оформления.

Под капотом стоит дизельный мотор на 270 л.с. Напомним, что в базовом исполнении такой автомобиль оснащается двигателем на 1 литр. В комплектации обновленной машины есть нестандартный выхлоп, система азота и многие другие компоненты, которые сказываются на динамике и разгоне.

Car.ru

Настроенный автомобиль оборудовали системой полного привода от Haldex, дифференциалом и 6-ступенчатой КПП. Мотор, установленный под капотом, должен выдавать 360 л.с., но на стенде он показал только 270 л.с. Для автомобиля весом 1160 кг даже этот показатель считается высоким. С таким оснащением хэтчбек может демонстрировать отличные показатели динамики - об этом владелец транспорта не сообщает.

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