В Сети показали Skoda Citigo с дизельным мотором и полным приводом

Тюнеры показали новый проект, построенный на базе Skoda Citigo. Автомобиль оснастили дизельным мотором на 270 л.с. и системой полного привода.

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Западные тюнеры продемонстрировали Skoda Citigo в кузове хэтчбек, который получил комплект доработок. Автомобили, входящие в такой класс, отличаются маневренностью и низким расходом топлива при эксплуатации. Однако у них есть один недостаток - маломощные силовые агрегаты. По этой причине автомобилисты редко рассматривают такие модели.

В Великобритании хэтчбек Skoda Citigo решили переоборудовать и превратить в трекового монстра. В ходе модернизации поменяли силовую установку, добавили систему полного привода, обновили подвеску и тормозную систему, а также разобрали салон.

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В оснащении используются 17-дюймовые колесные диски, которые выглядят массивно на фоне автомобиля. Хэтчбек получил окна из поликарбоната, крупный спойлер на корме и воздухозаборники в передней части кузова. В интерьере используются ковшеобразные кресла и каркас безопасности FIA, которые соответствуют спортивному стилю оформления.

Под капотом стоит дизельный мотор на 270 л.с. Напомним, что в базовом исполнении такой автомобиль оснащается двигателем на 1 литр. В комплектации обновленной машины есть нестандартный выхлоп, система азота и многие другие компоненты, которые сказываются на динамике и разгоне.

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