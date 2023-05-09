Автодилеры России готовятся запустить продажи электрокаров Yuanhang

Автодилеры России готовятся запустить продажи новых электрических Yuanhang H8 и H9. В дальнейшем на рынке появятся седаны Y6 и Y7.

© Car.ru

Автопроизводитель из Китая Dayun в скором времени привезет на рынок России 4 новые модели. Они будут продаваться под торговой маркой Yuanhang. Недавно в Сети появились первые подробности о технической составляющей новинок.

В списке запланированных автомобилей есть седан Y6 с 4 посадочными местами в салоне. Длина кузова данного транспорта составляет 527 см. Отмечается, что эта модель носит статус базовой в линейке бренда. Еще одна новинка - седан Yuanhang Y7 с мощным силовым агрегатом. В оснащении предусматривается 2 электромотора, которые вместе выдают 680 л.с. В списке опций есть двери типа “ножницы”.

В гамме компании есть 2 кроссовера, которые тоже приедут в Россию. По предварительным данным, речь идет о паркетнике премиум-класса H8, длина кузова которого равна 523 см. Еще одна новинка для страны - кроссовер Yuanhang H9. Информации о сроках появления данных моделей нет.

Эти электрокары еще не представлены в официальной продаже в Китае. По этой причине поставки могут быть отложены на вторую половину 2023 года. Намного раньше в Россию привезут минивэн Yuanzhi M1, который предлагается в 4 вариантах компоновки салона. В движение такой автомобиль приводится мотором на 197 л.с. Такая модель оценивается в РФ почти в 4 000 000 рублей.