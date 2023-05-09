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Honda обновила модель Brio для рынка Индонезии

В результате обновления модель получила более массивную решетку радиатора и переработанный дизайн воздухозаборников. В модификации RS хэтчбек может похвастаться наличием отличительного шильдика и новой оптики. Диаметр колесных дисков вырастает с 14 до 15 дюймов.

Honda обновила модель Brio для рынка Индонезии
© runews24.ru

Автомобиль получил три новых оттенка окраса кузова и два варианта отделки интерьера. Хэтчбек теперь укомплектован более информативным дисплеем. Есть небольшие отличительные особенности и у конфигурации RS.

Машина оснащена 1,2-литровым 89-сильным «атмосферником», который работает в паре с 5-диапазонной механикой или вариатором.

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