Граффити-художник сделал особый Chevrolet Camaro для Японии

Популярный художник сделал эксклюзивный спорткар Chevrolet Camaro для Японии. В 2024 году привычный Camaro прекратит своё существование — модель снимут с производства из-за низких продаж, чтобы впоследствии возродить в новом виде. На лето 2023 года запланирован выход прощальной модификации Collector's Edition, но пока создан лимитированный Chevrolet Camaro Vivid Orange Edition — особый вариант для рынка Японии, который выпустят лимитированной партией в 20 автомобилей. За основу взяли Camaro SS с 447-сильным 6,2-литровым V8.

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Технически спецверсия ничем не отличается от прочих вариантов автомобиля, предложенных в Стране восходящего солнца. Все особенности сводятся к особому декору кузова, который ранее не был доступен на японском рынке.

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Совместно с граффити-художником Number-D был создан автомобиль в цвете Vivid Orange, дополненным серебристой продольной полосой на кузове. На контрасте с ярким экстерьером салон выполнен в угольно-чёрном цвете и отличается спортивными креслами Recaro.

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