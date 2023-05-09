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Седан Chery Arrizo 8 представлен в более мощной версии

В Сети показали специальную версию Chery Arrizo 8. Речь идет о модификации GT, которая использует более мощный мотор.

Седан Chery Arrizo 8 представлен в более мощной версии
© Car.ru

Специальная версия Chery Arrizo 8 GT предлагается с силовой установкой от Tiggo 8 Pro Max. Ранее такой автомобиль был неоднократно замечен фотошпионами, а теперь производитель раскрыл некоторые подробности.

В классическом исполнении Chery Arrizo 8 оснащается турбодвигателем рабочим объемом 1.6 литра. Для версии GT предусмотрели мотор на 2 литра, который выдает 254 л.с. Работает такая установка в паре с роботизированной КПП на 7 ступеней. Такая трансмиссия позволяет поддерживать высокий крутящий момент.

Производитель сообщает, что с места до отметки 100 км/час автомобиль может разгоняться за 6 секунд. Максимальный скоростной показатель седана составит 215 км/час. Внешний вид спортивной версии тоже отличается от стандартной. Так, в конструкции можно заметить наличие сразу 4 патрубков. Еще одна особенность такой модификации - уникальные колесные диски. В передней части можно рассмотреть другой рисунок на решетке радиатора. В остальном автомобиль не имеет отличий от базовой версии Arrizo 8.

Напомним, что стандартная версия Chery Arrizo 8 должна появиться на рынке России уже в этом году. Нет информации, будет ли производитель поставлять спортивное исполнение седана в страну. Седан с таким оснащением может пользоваться спросом на рынке РФ.

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В планах у компании Chery есть и гибридная версия модели Arrizo 8, которая использует бензиновый и электрический моторы. В таком случае автомобиль получит установку C-DM. Сообщается, что седан сможет преодолевать до 100 км без использования ДВС. Представители бренда отмечают, что линейка флагмана Chery будет расширяться в ближайшие несколько месяцев.

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