Citroen выпустила «дальнобойную» версию электро-хэтчбека е-C4

Компания Citroen выпустила «дальнобойную» и мощную версию электрического хэтчбека е-C4. Она была запланирована изначально, вместе с бензиновым и дизельным вариантами, речь идёт о третьем поколении модели, имеющей определённую популярность.

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На европейский рынок базовый хэтчбек С4 вывели в 2020 году. Машина построена на специализированной платформе EMP1, позволяющей создавать не только пятидверные, но и четырёхдверные варианты модели, что формирует отдельную линейку. В 2022 году на рынке появился Citroen C4 в кузове фастбек.

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Сейчас компания предложила электрические версии модели. Речь идёт о хэтчбеке и седане. Их силовые агрегаты стали более мощными. Отдельным вопросом было существенное увеличение пробега машины.

Чтобы обеспечить производство перспективного электрокара, компания Citroen унифицировала основные узлы и агрегаты, взяв их от базовой модели С4. Они же устанавливаются на соплатформенные машины автомобилестроительного концерна Stellantis.

В моторном отсеке еС-4 и еС-4Х (седан) вместо 136-сильного двигателя производства компании Continental установлен синхронный электрический мотор совместного предприятия Emotors. Данная структура была открыта ранее на основе договорённости между концерном Stellantis и японской фирмой Nidec.

Чтобы увеличить мощные характеристики силового агрегата, производитель установил 400-вольтовый аккумулятор. Он размещён в герметичном корпусе. Доля никеля в составе катода уменьшили с 80% до 60%. Благодаря изменённой технологической схеме ёмкость батареи увеличилась с 50 до 54 кВт ч.

Специалисты не меняли базовое однофазное зарядное устройство мощностью 7,4 кВт. Сохранены также трёхфазный «зарядник» на 11 кВт и аппарат постоянного тока на 100 кВт. Таким образом, ёмкость аккумулятора возросла с 50 до 54 кВт ч, чтобы отразилось на пробеге электромобиля. Вместо 360 км машина проезжает 420 км (по циклу WLTP).

Компания Citroen предлагает электрокар еС-4 в нескольких комплектациях: Feel, Feel Pack и C-Series. Имеется также дорогостоящая топовая модификация Live, предусматривающая два электрических двигателя, которые устанавливают на передней и задней осях.