$76.82-1.7984.91-2.09

Car Expert: Mercedes-Benz снимет с выпуска модель CLS

Mercedes-Benz планирует в ближайшее время снять с производства модель CLS и уже прекратил прием заказов на машины этой марки, сообщает австралийское издание Car Expert со ссылкой на официального представителя Mercedes-Benz Australia.

Mercedes-Benz снимет с выпуска модель CLS
© Газета.Ru

«Прием заказов прекращен, а производство нынешнего CLS завершится в августе этого года в рамках подготовки к выпуску нового E-Class», — приводит издание его слова.

При этом маловероятно, что модель получит прямую замену, поскольку будущий CLS ранее не был замечен на испытаниях, а в качестве аналога E-Class у Mercedes-Benz есть электрический EQE, предполагает Car Expert.

«Четырехдверное купе» Mercedes-Benz CLS присутствует в модельном ряду немецкой марки с 2005 года. Помимо седана, CLS выпускается в кузове shooting brake (универсал с покатой крышей).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий