Mercedes-Benz снимет с выпуска модель CLS

Mercedes-Benz планирует в ближайшее время снять с производства модель CLS и уже прекратил прием заказов на машины этой марки, сообщает австралийское издание Car Expert со ссылкой на официального представителя Mercedes-Benz Australia.

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«Прием заказов прекращен, а производство нынешнего CLS завершится в августе этого года в рамках подготовки к выпуску нового E-Class», — приводит издание его слова.

При этом маловероятно, что модель получит прямую замену, поскольку будущий CLS ранее не был замечен на испытаниях, а в качестве аналога E-Class у Mercedes-Benz есть электрический EQE, предполагает Car Expert.