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Идеальная BMW M5 поколения E39 появилась в продаже

BMW M5 поколения E39 в идеальном состоянии выставили на продажу. Седан BMW 5-Series поколения Е39 получил статус одного из самых легендарных автомобилей как в истории бренда, так и в мировом автопроме в целом. Заводская спортивная модификация M5 стала иллюстрацией того, что быстрый автомобиль одновременно может быть и роскошным. BMW M5 E39 высоко ценится у коллекционеров, а теперь у них появилась возможность купить экземпляр в состоянии практически нового автомобиля. Компания Enthusiast Auto Group в Цинциннати выставила на продажу седан образца 2003 года с пробегом чуть более тысячи километров.

BMW M5 поколения E39 появилась в продаже
© Motor.ru

Коллекционный экземпляр 20 лет провёл в руках одного владельца, который бережно сохранил машину — остались даже отдельные защитные плёнки! BMW M5 хранилась в закрытом помещении с контролируемым температурным режимом, что позволило сохранить первозданное состояние автомобиля.

Естественно, ни о каких неполадках или повреждениях в авариях речи и быть не может. Продавец отмечает, что это «эмка» с самой чистой историей из всех, что когда-либо был у компании. Автомобиль окрашен в алый цвет Imola Red, который сочетается с чёрно-красным салоном, отделанным кожей, а также обивкой потолка чёрной алькантарой.

Технически машина ничем не отличается от прочих M5 E39 — атмосферный 4,9-литровый V8 выдаёт 400 лошадиных сил и 500 Нм и сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Идеально сохранившийся BMW M5 поколения E39 предложен к покупке за внушительные 300 тысяч долларов. За эти деньги можно купить неплохой новый суперкар, но для кого-то возможность приобрести классическую модель даже за такую сумму — отличный вариант.

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