BMW M5 поколения E39 появилась в продаже

BMW M5 поколения E39 в идеальном состоянии выставили на продажу. Седан BMW 5-Series поколения Е39 получил статус одного из самых легендарных автомобилей как в истории бренда, так и в мировом автопроме в целом. Заводская спортивная модификация M5 стала иллюстрацией того, что быстрый автомобиль одновременно может быть и роскошным. BMW M5 E39 высоко ценится у коллекционеров, а теперь у них появилась возможность купить экземпляр в состоянии практически нового автомобиля. Компания Enthusiast Auto Group в Цинциннати выставила на продажу седан образца 2003 года с пробегом чуть более тысячи километров.

Коллекционный экземпляр 20 лет провёл в руках одного владельца, который бережно сохранил машину — остались даже отдельные защитные плёнки! BMW M5 хранилась в закрытом помещении с контролируемым температурным режимом, что позволило сохранить первозданное состояние автомобиля.

Естественно, ни о каких неполадках или повреждениях в авариях речи и быть не может. Продавец отмечает, что это «эмка» с самой чистой историей из всех, что когда-либо был у компании. Автомобиль окрашен в алый цвет Imola Red, который сочетается с чёрно-красным салоном, отделанным кожей, а также обивкой потолка чёрной алькантарой.