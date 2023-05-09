Volvo подтвердила выпуск нового электрического кроссовера

Компания Volvo подтвердила выпуск компактного электрического кроссовера EX30. В конце 2022 года Volvo представила флагманский электрический кроссовер EX90 и в рамках мероприятия мельком показала тизеры двух других моделей, которые должны дополнить линейку новых электрокроссоверов бренда. Никакой официальной информации о грядущих премьерах шведский автопроизводитель не раскрывал до весны 2023 года, когда была подтверждена премьера Volvo EX30 — самого компактного электромобиля в линейке компании. Дебют модели намечен на 7 июня.

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«У нас большие новости — грядёт кое-что маленькое», — гласит описание тизера новинки.

Исходя из заявления марки, а также индекса модели, EX30 станет самым компактным электрическим кроссовером в линейке Volvo.

Судя по иллюстрации и короткому видео, по дизайну новинка будет представлять уменьшенный вариант Volvo EX90.