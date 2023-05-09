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Volvo подтвердила выпуск нового электрического кроссовера

Компания Volvo подтвердила выпуск компактного электрического кроссовера EX30. В конце 2022 года Volvo представила флагманский электрический кроссовер EX90 и в рамках мероприятия мельком показала тизеры двух других моделей, которые должны дополнить линейку новых электрокроссоверов бренда. Никакой официальной информации о грядущих премьерах шведский автопроизводитель не раскрывал до весны 2023 года, когда была подтверждена премьера Volvo EX30 — самого компактного электромобиля в линейке компании. Дебют модели намечен на 7 июня.

Volvo подтвердила выпуск нового электрического кроссовера
© Motor.ru

«У нас большие новости — грядёт кое-что маленькое», — гласит описание тизера новинки.

Исходя из заявления марки, а также индекса модели, EX30 станет самым компактным электрическим кроссовером в линейке Volvo.

Судя по иллюстрации и короткому видео, по дизайну новинка будет представлять уменьшенный вариант Volvo EX90.

Премьера модели состоится 7 июня и тогда же будет открыт приём предзаказов на Volvo EX30. Поскольку до показа электромобиля остаётся ещё почти месяц, марка пообещала в течение ближайших недель раскрыть некоторые подробности о грядущей премьере — пока же о модели нет никаких данных, кроме подтверждённого названия и даты показа.

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