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На Porsche внедрят систему автономного вождения Mobileye с 11 камерами и радаром

Porsche и Mobileye заключили стратегическое партнерство, в рамках которого внедрят на автомобилях немецкой компании системы активной безопасности и автономного вождения, которая в определенных случаях позволит водителю убрать руки с руля. Об этом сообщается в релизе Mobileye.

Технологическая платформа Mobileye SuperVision ляжет в основу для передовых систем помощи водителю (ADAS) в будущих моделях Porsche. Она использует облачные технологии, а для сканирования окружающего пространства используются 11 камер и система датчиков на основе радара.

Porsche/Mobileye

Инженеры Porsche возьмут на себя интеграцию системы в свои автомобили, в том числе в пользовательский интерфейс, а также ее окончательную настройку. Это касается и системы контроля за вниманием водителя.

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