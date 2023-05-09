Porsche и Mobileye заключили стратегическое партнерство, в рамках которого внедрят на автомобилях немецкой компании системы активной безопасности и автономного вождения, которая в определенных случаях позволит водителю убрать руки с руля. Об этом сообщается в релизе Mobileye.

Технологическая платформа Mobileye SuperVision ляжет в основу для передовых систем помощи водителю (ADAS) в будущих моделях Porsche. Она использует облачные технологии, а для сканирования окружающего пространства используются 11 камер и система датчиков на основе радара.

Porsche/Mobileye