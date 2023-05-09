Brabus увеличил запас хода флагманского электрокара Mercedes-AMG EQS 53

Компания Brabus увеличила запас хода флагманского электромобиля Mercedes-AMG EQS 53. Прославленное тюнинг-ателье Brabus известно в первую очередь своими сверхмощными проектами на базе моделей Mercedes-Benz, но раз марка решила осваивать сегмент электромобилей, то и специалисты из Ботропа последовали за немецким автопроизводителем. Вслед за доработками электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC и лифтбека Mercedes-Benz EQS 450 тюнеры представила флагманский Mercedes-AMG EQS 53. Традиционно для электромобилей специалисты оставили заводскую силовую установку нетронутой.

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Доработанный в Brabus лифтбек может проехать без подзарядки на 7% дальше, чем стандартный. Добиться увеличения запаса хода помогла оптимизированная аэродинамика. Комплект углепластиковых элементов не только сделал Mercedes-AMG EQS 53 более агрессивным на вид, но и снизил коэффициент сопротивления воздуху на 7,2% и уменьшил подъёмную силу разом на 40%.

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На оптимизацию аэродинамических характеристик также работают фирменные 22-дюймовые колёса Brabus Monoblock M Platinum Edition с шинами Pirelli P Zero и модуль занижения подвески Brabus SportXtra, прижимающий электромобиль к земле на 15 миллиметров спереди и 20 миллиметров сзади. Если говорить об интерьере, то для модели доступен фирменный салон Brabus Masterpiece с любыми сочетаниями цветов и материалов по вкусу клиента.

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