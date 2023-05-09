Lexus показал первое фото нового кроссовера TX

Компания Lexus показала первую фотографию нового кроссовера TX. Слухи, которые ходили в последнее время, оказались правдой — Lexus действительно готовит расширение модельной линейки за счёт нового кроссовера. Автомобиль получит новое для марки имя TX и станет одним из флагманов бренда как минимум с точки зрения своих размеров и, вероятно, оснащения. Ожидается, что новая модель станет более роскошным вариантом показанного в апреле 2023 года полноразмерного кроссовера Toyota Grand Highlander, который выйдет на рынок летом текущего года.

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Никакой официальной информации о новом Lexus нет, поскольку японский автопроизводитель пока ограничился единственным тизером. На изображении показана задняя часть кузова, в которой можно увидеть очертания всё того же Toyota Grand Highlander.

Ни намёков на технические характеристики, ни даже даты презентации новой модели марка не обнародовала. Судя по инсайдерским данным, которые появились ранее, в линейку модификаций войдут версия с бензиновым двигателем TX 350, гибридная версия TX 500h и подключаемый гибрид TX 550h+.