$76.82-1.7984.91-2.09

Nissan Skyline GT-R из «Форсажа» пустили с молотка: цена удивила

В Брюсселе завершились торги аукциона Bonhams, и итоговый результат впечатлил: за купе в кузове R34 удалось выручить 1 357 000 долларов (~106 миллионов рублей)! Спорткар из «Форсажа» стал самым дорогим Skyline GT-R в истории, оставив позади спецверсию Nismo 400R за 1 100 000 долларов. Секрет высокой цены — конфигурация по вкусу Пола Уокера и голливудское прошлое.

Nissan Skyline GT-R из «Форсажа» пустили с молотка
© Motor.ru

Звёздный Nissan Skyline GT-R был выпущен в 2000 году, а в США автомобиль ввезли как кит-кар, демонтировав двигатель. Рекордного аукциона могло не случиться, ведь после съёмок «Форсажа» купе конфисковали власти США, и только спустя несколько лет двухдверку удалось освободить из-под ареста и вывезти в Европу.

Автомобиль строился в соответствии с пожеланиями Пола Уокера, а после съёмок Nissan Skyline GT-R фактически не эксплуатировался. Достаточно сказать, что на учёт двухдверка больше не ставилась, техническое обслуживание не проводилось, а кресла остались в том же положении, которое установил знаменитый актёр.

Доработок относительно обычного Skyline GT-R в кузове R34 много: перенастроена ходовая часть, форсирован двигатель, модернизирован салон, установлен полный аэродинамический обвес. По оценкам аукционистов спорткар выдаёт до 550 лошадиных сил, хотя с завода 2,6-литровый турбомотор «Скайлайна» рассчитан на 280 сил.

Имя нового владельца культовой машины не раскрывается, нет сведений и о том, в какой стране она будет находиться. Новая постановка на учёт маловероятна: скорее всего, этот Skyline GT-R украсит закрытую коллекцию.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий