Nissan Skyline GT-R из «Форсажа» пустили с молотка

В Брюсселе завершились торги аукциона Bonhams, и итоговый результат впечатлил: за купе в кузове R34 удалось выручить 1 357 000 долларов (~106 миллионов рублей)! Спорткар из «Форсажа» стал самым дорогим Skyline GT-R в истории, оставив позади спецверсию Nismo 400R за 1 100 000 долларов. Секрет высокой цены — конфигурация по вкусу Пола Уокера и голливудское прошлое.

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Звёздный Nissan Skyline GT-R был выпущен в 2000 году, а в США автомобиль ввезли как кит-кар, демонтировав двигатель. Рекордного аукциона могло не случиться, ведь после съёмок «Форсажа» купе конфисковали власти США, и только спустя несколько лет двухдверку удалось освободить из-под ареста и вывезти в Европу.

Автомобиль строился в соответствии с пожеланиями Пола Уокера, а после съёмок Nissan Skyline GT-R фактически не эксплуатировался. Достаточно сказать, что на учёт двухдверка больше не ставилась, техническое обслуживание не проводилось, а кресла остались в том же положении, которое установил знаменитый актёр.

Доработок относительно обычного Skyline GT-R в кузове R34 много: перенастроена ходовая часть, форсирован двигатель, модернизирован салон, установлен полный аэродинамический обвес. По оценкам аукционистов спорткар выдаёт до 550 лошадиных сил, хотя с завода 2,6-литровый турбомотор «Скайлайна» рассчитан на 280 сил.