Штрафы с платных дорог хотят отдать регионам

Устанавливать штрафы для тех, кто проехал по платным дорогам и не заплатил, смогут власти субъектов. Правительственный законопроект, устанавливающий такую норму, Госдума планирует рассмотреть на одном из ближайших заседаний. Речь в документе идет о платных участках региональных трасс, которых пока немного, но если система сбора штрафов будет эффективной, с платных дорог могут исчезнуть шлагбаумы, рассказали «Парламентской газете» эксперты.

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В Кодексе об административных правонарушениях установлены штрафы за неоплату проезда по платной дороге: 1500 рублей — для легковушек, 5000 рублей — для грузовиков. В примечании к статье сказано, что если нарушитель в течение двадцати дней оплатит проезд, то от наказания его освободят. Оштрафовать владельца авто могут по данным с дорожных камер, но только один раз в сутки, сколько бы раз он ни попал в поле зрения прибора.

Статья действует с 2021 года, штрафы по ней выставляет Ространснадзор и касаются они платных федеральных трасс. Но в России есть несколько региональных дорог, где за проезд тоже нужно платить. Это Московский скоростной диаметр, который является платным для транзитных авто, Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга, платные дороги до границы в Псковской области, обход Хабаровска. Эти участки контролируют региональные власти, они же устанавливают стоимость проезда, при этом не могут штрафовать зайцев по федеральным правилам.

В кабмине предложили исправить ситуацию, внеся законопроект, который позволит региональным властям устанавливать штрафы в местных КоАП. Деньги от них будут зачислять также в бюджеты субъектов. Размер штрафа или формула его расчета в документе не приводится.

Водители не заметят

Водителям не так важно, кому они платят штрафы, им важно, сколько они платят, сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, который тем не менее поддержал предложенную инициативу. Автовладельцы, по его словам, переживают, не будут ли региональные штрафы выше федеральных. «Здесь ситуация такая: региональное законодательство в плане штрафов не может отличаться от федерального, следовательно, вполне комфортный механизм оплаты — возможность отмены штрафа при оплате проезда, сохранится, — отметил Федяев. — То есть, по сути, для законопослушных водителей размер штрафа будет не так важен: вы или оплачиваете проезд сразу, как положено, или оплачиваете его в течение 20 дней с тех пор, как получили уведомление».

В законопроекте зафиксировали и возможность получить скидку 20 процентов на оплату штрафа, если до этого все же дойдет дело. Но для этого нельзя затягивать с оплатой. «Те, кто платил за проезд, так и будет платить, не сталкиваясь со штрафными санкциями, ну а зайцев жалеть нечего», — добавил Федяев.

Водители распределение штрафов по разным бюджетам не ощутят, а у регионов появится еще одна строка доходов, подытожил парламентарий.

Прощайте, шлагбаумы!

Платные дороги в России появились больше двадцати лет назад, в 2007 году их оформили законодательно. На федеральных трассах есть пункты оплаты проезда, на которых деньги собирают сотрудники. Можно проехать и без остановки у окошка, если есть транспондер — он автоматически фиксирует проезд участка, а деньги списывают со счета автовладельца.

Сейчас в нашей стране стремятся создавать дороги с принципом движения «свободный поток», когда факт проезда фиксируют дорожные камеры и затем в автоматическом режиме водителю выставляют счет. По такой схеме действует Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) в Подмосковье, где нет шлагбаумов, но далеко не все водители оплачивают проезд постфактум.

В России нет культуры оплаты счетов постфактум, как, например, в США, где большинство платных дорог работают по принципу свободного потока, рассказал «Парламентской газете» член Общественной палаты РФ Александр Холодов. Поэтому культуру, по его словам, решили прививать через штрафы и в этом смысле, конечно, справедливо зачислять их в региональные бюджеты, которые смогут лучше контролировать свои «свободные потоки». Если система заработает, то шлагбаумы можно будет убирать с трасс. При этом отдельные кассы на дорогах для тех, кто не пользуется электронной оплатой, должны остаться, добавил Холодов.