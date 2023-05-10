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Ferrari готовит хардкорный гибрид SF90: фотографии без камуфляжа

Высокопроизводительная версия флагмана Ferrari попалась шпионам в Италии. В социальных сетях растиражировали снимки купе с ожидаемым названием SF90 LM (где аббревиатура LM означает «Ле-Ман»). От исходной модели спецверсия отличается радикально модернизированным кузовом и иным дизайном колёсных дисков. Нет сомнений, что «трековый» суперкар окажется способнее дорожного гибрида, но прогнозировать характеристики инсайдеры не берутся.

Ferrari готовит хардкорный гибрид SF90
© Motor.ru

Ferrari SF90 Stradale дебютировала в мае 2019 года, и похоже в канун трехлетия у флагмана появится бескомпромиссная спецверсия. По шпионским снимкам из Фьорано видно: аэродинамический обвес поменяется полностью, будут заменены не только кузовные панели, но даже зеркала, диски и светотехника.

Отличительные черты SF90 LM — массивное антикрыло, прорези в колёсных арках, а также хитрые карбоновые диски с направленным рисунком. Можно ожидать, что суперкар посадят на диету: сухая масса исходного купе — 1570 килограммов, и потенциал для снижения веса есть. Ещё одно направление — повышение отдачи 1000-сильной четырёхмоторной системы.

thesupercarblog / Motor.ru

В списке новинок Ferrari на 2023 год четыре модели, но спайдер Roma уже показали. Похоже, ультимативная SF90 LM станет второй премьерой. Ещё ожидается дебют преемника 812 Superfast; также не исключен вариант с очередным суперкаром линейки Icona.

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