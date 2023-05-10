Hyundai научит свои машины парковаться боком

Hyundai продемонстрировал технологию, которая позволяет парковаться автомобилю боком и разворачиваться на месте.

© Hyundai Mobis

Hyundai Mobis, подразделение корейского автопроизводителя, выпускающее запчасти, продемонстрировало разрабатываемую технологию под названием e-Corner. Система позволяет всем четырем колесам автомобиля поворачиваться на угол до 90 градусов вместе или независимо друг от друга. Hyundai называет этот метод "вождением краба".

На распространенном видео видно, как электромобиль Hyundai Ioniq 5 останавливается напротив свободного пространства между двумя припаркованными автомобилями. Затем все четыре колеса поворачиваются на 90 градусов, и машина въезжает в свободное пространство боком. А потом колеса возвращаются в обычное положение. Далее автомобиль проезжает в тупик, колеса разворачиваются, а затем машина разворачивается на месте вокруг центральной оси.

Такие возможности появились благодаря тому, что за поворот каждого колеса этого автомобиля отвечает отдельный модуль с электромотором, системой рулевого управления, подвеской и тормозной системой. Это решение позволяет отказаться от какого-либо механического соединения между колесами и делает автомобиль гораздо маневреннее по сравнению с современными, у которых угол поворота колес составляет 30 . Разработка корейской компании может облегчить парковку и маневрирование транспорта на городских улицах.

При этом инженеры производителя заявили, что для реализации технологии e-Corner не нужно задействовать много пространства внутри кузова автомобиля, и подобная конструкция может быть установлена на любой автомобиль бренда без ущерба для кузова или свободного пространства.