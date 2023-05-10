«АвтоВАЗ» будет выпускать 560 новых Lada Vesta в сутки

Компания АвтоВАЗ с 10 мая начинает производство автомобилей Lada Vesta NG на первой линии главного конвейера в две полноценные рабочие смены продолжительностью 8 часов каждая. Предполагается выпускать порядка 560 автомобилей в сутки на начальном этапе нового графика, сообщает паблик Avtograd news.

В то же время производство Granta возобновит работу в привычном двухсменном режиме, а выпуск Niva в одну дневную смену продолжительностью 8 часов.

Напомним, в продажу новые Lada Vesta поступят в этом месяце. Автомобили уже начали поступать к дилерам. Российская компания пока не опубликовала цены на модель, назвав ранее появившуюся в СМИ информация о 1,7 млн рублей за начальную версию фейком.

Сейчас седан Vesta первой генерации стоит от 1 121 900 рублей, универсал - от 1 213 900 рублей.

Уже известно, что модель будет представлена в четырех комплектациях: Comfort, Life, Enjoy и Techno.

Список силовых агрегатов будет представлен 8- и 16-клапанными бензиновыми двигателями 1,6 литра мощностью 90 и 106 л.с., агрегатированными 5-скоростной МКП. В следующем году Lada Vesta NG может получить версии с автоматической трансмиссией.

Серийное производство новой Vesta было запущено в начале марта. Сборка модели осуществляется на заводе в Тольятти.