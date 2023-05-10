Большой седан Buick LaCrosse четвёртой генерации выпустили для Китая

В Китае компания Buick выпустила большой седан LaCrosse четвёртой генерации, хотя в США подобный проект был закрыт в 2019 году. Новая модель построена на платформе Epsilon, дизайн машины поражает смелыми решениями в передней части кузова.

© Car.ru

Инженерная группа заново создала экстерьер и интерьер седана. Машина получила такую же колёсную базу – 2905 мм, как и у модели третьего поколения.

Видео дня

Общая концепция дизайна называется Pure. Она разработана командой специалистов китайского подразделения американского концерна GM. Её характерной чертой является передняя часть кузова, похожая на нос крупной акулы.

Широкая трапециевидная решётка радиатора напоминает разинутую пасть. К тому же, её установили с отрицательным наклоном. Фары головного света представляют собой две узкие полоски «г»-образной формы, расположенные горизонтально. Под ними находятся двухуровневые огни ходового света, ещё ниже расположены указатели поворота.

Длина седана LaCrosse уменьшилась на 32 мм и составляет 4995 мм. Ширина автомобиля – 1860 мм, высота – 1470 мм. Колея у машины стала шире на 8 мм спереди и на 9 мм сзади. По мнению некоторых экспертов, обводы кузова Buick LaCrosse четвёртой генерации на 90% совпадают с Toyota Camry восьмого поколения.

Салон «китайско-американской» машины стал больше. Дизайнеры ушли от консервативного стиля и сделали интерьер с учётом запросов китайских автолюбителей.

Салон двухцветный: белый сочетается с тёмно-серым. Передние кресла и задний диван обшиты белым материалом, такого же цвета дверные подлокотники, центральный массивный тоннель и «торпеда».

В глаза бросается длинный изогнутый экран Eyemax диагональю 30 дюймов и разрешением 6K. Его левая часть представляет собой цифровую приборную панель, на которую выводятся виртуальные шкалы тахометра, спидометра, термометра и уровнемера.

Правый сегмент дисплея относится к мультимедийному комплексу и периодически используется в режиме навигации.

Управление электронными системами происходит благодаря микрочипу Snapdragon 8155. Предусмотрена связь 5G, имеется функция обновления приложений «по воздуху».

Большой китайский седан Buick LaCrosse четвёртой генерации получил богатый набор штатных опций. В него, помимо прочего, включили подогрев, вентиляцию и вибромассаж передних кресел и заднего дивана.

Вместо кулисы КПП справа от руля расположен сенсорный рычажок. «Баранка» многофункциональная, с множеством кнопок управления. На центральном тоннеле находится площадка для зарядки смартфона и планшета.

Под капотом установлен стандартный 1,5-литровый мотор мощностью 180 л. с., предусмотрен и более производительный двигатель с рабочей камерой 2,0 л потенциалом 237 л. с. В качестве трансмиссии используется автоматическая КПП.