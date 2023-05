В России появится седан за 1,7 млн рублей

Ранее "РГ" сообщала, что рассекречен список всех моделей Changan, которые будут представлены на российском рынке. Компания планирует сделать модельный ряд самым широким в стране. В нашей стране официально начнут продаваться седаны Eado Plus, Alsvin и Raeton Plus, лифтбек Lamore, кроссоверы CS75 Plus и Uni-T, пикап Hunter Plus и электрический Avatr 11.