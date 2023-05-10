В России появится седан за 1,7 млн рублей

Один из дилеров открыл предзаказ на Changan Alsvin. Как выяснила "Российская газета", за новые автомобили 2023 года выпуска просят 1 709 900 рублей, а если воспользоваться всеми скидками, то можно уменьшить эту сумму до 1 679 900 рублей.

Седан Changan Alsvin нынешнего поколения дебютировал в 2018 году. Его длина равна 4390 мм, ширина - 1725 мм, высота - 1490 мм, колесная база - 2535 мм.

К нам приедут машины с единственным мотором объемом 1,5 литра. Это будет атмосферный двигатель мощностью 107 л.с. и 145 Нм в паре с 5-диапазонной роботизированной коробкой DCT с двойным "мокрым" сцеплением.

В списке оборудования значатся: подушка безопасности водителя, антиблокировочная система (ABS), бортовой компьютер, электростеклоподъемники передних дверей, усилитель руля, защита от угона, центральный замок, иммобилайзер.