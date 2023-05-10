В России появится седан за 1,7 млн рублей
Один из дилеров открыл предзаказ на Changan Alsvin. Как выяснила "Российская газета", за новые автомобили 2023 года выпуска просят 1 709 900 рублей, а если воспользоваться всеми скидками, то можно уменьшить эту сумму до 1 679 900 рублей.
Седан Changan Alsvin нынешнего поколения дебютировал в 2018 году. Его длина равна 4390 мм, ширина - 1725 мм, высота - 1490 мм, колесная база - 2535 мм.
К нам приедут машины с единственным мотором объемом 1,5 литра. Это будет атмосферный двигатель мощностью 107 л.с. и 145 Нм в паре с 5-диапазонной роботизированной коробкой DCT с двойным "мокрым" сцеплением.
В списке оборудования значатся: подушка безопасности водителя, антиблокировочная система (ABS), бортовой компьютер, электростеклоподъемники передних дверей, усилитель руля, защита от угона, центральный замок, иммобилайзер.
Ранее "РГ" сообщала, что рассекречен список всех моделей Changan, которые будут представлены на российском рынке. Компания планирует сделать модельный ряд самым широким в стране. В нашей стране официально начнут продаваться седаны Eado Plus, Alsvin и Raeton Plus, лифтбек Lamore, кроссоверы CS75 Plus и Uni-T, пикап Hunter Plus и электрический Avatr 11.